توقعات الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار

2022/03/29 | 11:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت هيئة الأنواء الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة.

وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "طقس البلاد لليوم الثلاثاء سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل يوم أمس بعموم البلاد".

وأضاف البيان أنّ "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائمًا جزئيًا مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانًا في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحيانًا، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".

وأشار إلى أنّ "طقس يوم الخميس سيكون صحوًا مع بعض القطع من الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وبيّن أنّ "طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون صحوًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون بالمنطقة الشمالية صحوًا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأوضح أنّ "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد ".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الأربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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