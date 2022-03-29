2022/03/29 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 3 آلاف طالب يؤدون الامتحان التقويمي التجريبي لكليات الطب بالعراق - عاجل

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