يونس محمود: جائزة تنتظر لاعبي المنتخب العراقي حال فوزهم على سوريا - عاجل

2022/03/29 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وعد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم المشرف على المنتخب يونس محمود، اليوم الثلاثاء، لاعبي المنتخب العراقي بجائزة لكل لاعب في حال فوزهم على سوريا اليوم.

وقال محمود لـ (بغداد اليوم)، ان "الجائرة الكبرى للجمهور العراقي هي الفوز على سوريا والتأهل للملحق، وبعدها سيكون هناك اعداد مختلف للمنتخب العراقي من اجل خوش منافسات الملحق".

وأضاف، ان "المنتخب العراقي يقدم مستويات لكن الفوز يخونه، مشيرا الى ان مباراة الامارات كانت فرحتها كبيرة لان المنتخب شعر بحلاوة الفوز".

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