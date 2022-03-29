بغداد اليوم تعرض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بالعراق

2022/03/29 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية في البلاد.وبلغ سعر البيع 147.750 ديناراً لكل ورقة فئة 100 دولار فيما وصل سعر الشراء 146.750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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