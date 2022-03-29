فيديو لبطة تقود صغارها الـ10 عبر جناح الولادة في مستشفى بأمريكا يحصد آلاف المشاهدات

2022/03/29 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مستشفى Baptist Medical Center Beaches في جاكسونفيل بيتش مقطع فيديو يوم الأربعاء لبطة وهي تقود صغارها حديثي الولادة بعناية عبر قاعات ردهة المخاض والولادة.يُظهر الفيديو، الذي حصد أكثر من 35 ألف مشاهدة على "فيسبوك"، العديد من الموظفين يستخدمون الألواح بلطف لإرشاد الأسرة السعيدة خارج المبنى

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