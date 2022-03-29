انتحار منتسب بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد

2022/03/29 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار منتسب بإطلاق النار على نفسه شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في الشرطة الاتحادية انتحر باسلوب اطلاق النار من مسدسه الشخصي داخل منزله ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".ولم يذكر المصدر اي تفاصيل اخرى.

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