الأولمبي يختتم مشاركته في دبي الدولية بمواجهة تايلند

2022/03/29 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الاولمبي بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، آخر مبارياته في بطولة دبي الدولية.ويواجه المنتخب الاولمبي نظيره التايلندي على استاد ذا سفنز في تمام الساعة الرابعة عصراً.وتعد هذه المباراة هي الثالثة للأولمبي في البطولة، حيث سبق وأن تعادل سلبياً أمام فيتنام في مباراته الاولى، فيما خسر أمام السعودية بهدفين لهدف في مباراته […]

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