فيديو:تشييع جثمان الشيخ مازن الكربلائي والشيخ عبد المهدي الكربلائي يصلي على جثمانه في صحن الامام الحسين

2022/03/29 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع في كربلاء جثمان الشيخ مازن

الكربلائي وسط حضور شعبي كبير

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد

صلى على جثمان الفقيد بالصحن الحسيني

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