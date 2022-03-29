2022/03/29 | 11:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت الفكرة لأول مرة منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف الكواليس.. تركيا وإسرائيل يبحثان انشاء خط غاز لاوروبا بديلا للوقود الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف الكواليس.. تركيا وإسرائيل يبحثان انشاء خط غاز لاوروبا بديلا للوقود الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).