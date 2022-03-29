2022/03/29 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية: بحثنا موضوع الهجرة إلى اوروبا والحرب في أوكرانيا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:34

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