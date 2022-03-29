2022/03/29 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزيري خارجية العراق ودوقية لوكسمبورغ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yl9M29TqtFs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزيري خارجية العراق ودوقية لوكسمبورغ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزيري خارجية العراق ودوقية لوكسمبورغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).