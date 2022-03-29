تعرف على العصائر قد تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم

2022/03/29 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تحدث الالتهابات في أجسامنا بشكل متكرر ولأسباب عدة، منها ما يعود لأسباب خارجية وأخرى داخلية ويحذر الأطباء من خطر وجود الالتهابات المزمنة في الجسم، لما لها من تأثيرات على الصحة.وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التي نتناولها قد تساهم إما في زيادة نسب الالتهاب في الجسم، أو تقليصها، ونشر موقع Eat […]

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