حكومة كردستان ودولة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم بهذا المجال

2022/03/29 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

وقع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.

وقال بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم التطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون المتين بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع حكومة الإقليم في تحديث العمل الحكومي، وبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات".

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