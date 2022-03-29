رئيس فيفا يتواجد في دبي باليوم الحاسم من تصفيات المونديال

2022/03/29 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتواجد رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو في إمارة دبي باليوم الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.وذكر الاتحاد الإماراتي بكرة القدم في بيان أن “الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، استقبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في “إكسبو 2020 دبي”، […]

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