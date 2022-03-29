سُحقت سيارته أمام عينيه.. سائق يوثق بهاتفه لحظة تصادم 25 مركبة

2022/03/29 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب وثقته كاميرا أحد السائقين، وقع حادث تصادم كبير بين ما لا يقل عن 25 مركبة على طريق سريع في شرق ولاية بنسلفانيا، ويبدو أن انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن عاصفة ثلجية ضربت المنطقة كان وراء وقوع الحادث، وقالت السلطات إنها استجابت لحادث تصادم بين عدد من المركبات أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي في شرق الولاية.

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