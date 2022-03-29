بلغة الأرقام.. أسود الرافدين ونسور قاسيون متساويان في آخر 10 مواجهات

2022/03/29 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره السوري في مباراة حاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.وفي آخر 10 مواجهات، نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في مباراتين وأيضاً تمكنت سوريا من الفوز في مباراتين.وسيطر التعادل على 6 مواجهات جمعت الفريقين، كان آخرها مواجهة الذهاب في تصفيات المونديال الحالية في 11 […]

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أسود الرافدين ونسور قاسيون متساويان في آخر 10 مواجهات أولاً على ايرث نيوز.

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