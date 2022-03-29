2022/03/29 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن مئات الأنواع الجديدة من الثدييات لم تكتشف بعد وهي “مختبئة في مرمى البصر حول العالم”.ويقول باحثون من جامعة ولاية أوهايو إن معظم هذه الكائنات المخفية صغيرة الجسم، بما في ذلك الخفافيش والقوارض والزبابة.ومن المحتمل أن يكون حجمها الصغير وتشابهها مع الثدييات المعروفة سبب بقائها مجهولة الهوية، […]

ظهرت المقالة “الاختباء عن مرأى الجميع”..



دراسة تدّعي أن مئات الأنواع الجديدة من الثدييات لم تُكتشف بعد! أولاً على ايرث نيوز.

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