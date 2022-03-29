2022/03/29 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موظفان يعملان في موقع تشيرنوبيل إن جنودا روس قادوا عربات مدرعة دون حماية من الإشعاع عبر "الغابة الحمراء" شديدة السمية، ما تسبب بحدوث موجة من الغبار المشع.

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