العراق يستورد البان وحليب من تركيا بـ 80 مليار دينار خلال عام واحد

2022/03/29 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية صناع الألبان ومنتجات

الألبان المعبأة (ASÜD)، يوم الثلاثاء، ان

العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر

الدول المستوردة للحليب والألبان

التركية خلال العام 2021 بقيمة بلغت أكثر

من 80 مليار دين

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