2022/03/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد مما لا شك فيه أن الراهن العراقي قد أفرز بنية من الأفكار الإجتماعيه المتمثلة في نظم الإعتقاد والمواقف والصور والقيم و التوقعات للرجل و المرأة.



و هي تسهم بشكل كبير بعلاقات القوة ، ليس فقط بين الرجل و المرأة، لكن أيضاً بين المجموعات، و هذا ينتج الكثير من المشاكل الإجتماعية التي تجلت بوضوح في النتاجات الأدبيه والنصوص المسرحيه للكتاب والأدباء العراقيين في الآونة الاخيره التي اعقبت الحرب علي العراق فأن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-المثليه الثقافيه-رسالة تحذيريه من -جندر مان- - حسام الدين مسعد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-المثليه الثقافيه-رسالة تحذيريه من -جندر مان- - حسام الدين مسعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).