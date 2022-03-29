القرآن محاولة لقراءة مغايرة 36 - ضياء الشكرجي

2022/03/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَإِذ واعَدنا موسى أَربَعينَ لَيلَةً ثُمَّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظالِمونَ (51) ثُمَّ عَفَونا عَنكُم مِّن بَعدِ ذالِكَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ (52) وَإِذ آتَينا موسَى الكِتابَ وَالفُرقانَ لَعَلَّكُم تَهتَدونَ (53)من أسماء أو ألقاب موسى المعروفة أنه (كليم الله)، إذ كانت له أحاديث وحوارات مع الله، يخاطبه الله، وهو يخاطب الله، ولا ندري ما هي وسيلة هذه المحادثة بينهما، في الوقت الذي ......





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