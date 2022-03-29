2022/03/29 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم منتخبنا الوطني بالمصارعة الرومانية للشباب منافساته في البطولة العربية التي تقام في مدينة مكة المكرمة بالسعودية بحصوله على عشرة أوسمة ملونة بواقع خمسة ذهب وثلاثة فضة وبرونزيتين ليحل بالمركز الاول فرقيا.وقال رئيس الاتحاد المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “ابطالنا الشباب أثبتوا علو كعبهم في المنافسات […]

ظهرت المقالة العراق يحصد المركز الاول في البطولة العربية للمصارعة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد المركز الاول في البطولة العربية للمصارعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصد المركز الاول في البطولة العربية للمصارعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).