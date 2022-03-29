المالية النيابية تستضيف وزيري التجارة والدولة لشؤون مجلس النواب

2022/03/29 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الثلاثاء، وزيري التجارة والدولة لشؤون مجلس النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب.

وأضافت ان “الاستضافة تضمنت ايضا الكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتجارة”.

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