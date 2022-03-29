تقرير امريكي يحذر من زهو طهران العسكري وحرب مقبلة في المنطقة

2022/03/29 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدّ تقرير اميركي، الهجوم الإيراني على أربيل، بأنه الخامس على مستوى استخدامها للصواريخ الباليستية.

وقالت مجلة “ناشيونال انترست” الاميركية أن هذه الهجمات تعكس تصوراً إيرانياً بتراجع الولايات المتحدة وقدرة طهران على موازنة إمكاناتها العسكرية أمام واشنطن.

وأكد تقرير المجلة اتّباع إيران إستراتيجية أمنية جديدة، محذراً من حرب قادمة في المنطقة بسبب الثقة الإيرانية المفرطة.

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