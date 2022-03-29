الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بحوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا

2022/03/29 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، كييف وموسكو إلى التحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا.

وجاء طلب المبعوثة الأممية على خلفية انتشار فيديوهات توثق التنكيل بأسرى روس.

وأعربت بوغنر، عن القلق مما رأته في الفيديوهات، سواء من الجانب الروسي او الاوكراني، وذكّرت الطرفين بالمواثيق الدولية لمعاملة أسرى الحرب، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الأفعال.

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