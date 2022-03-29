يار الله والشمري يشرفان على عملية الإرادة الصلبة في صلاح الدين

2022/03/29 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

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وصل ،اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن، عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، إلى صلاح الدين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري وصلا إلى صلاح الدين، للاشراف على عملية الإرادة الصلبة التي تجري في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار لملاحقة فلول داعش في منطقة الجزيرة.

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