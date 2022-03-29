صالح: موازنة العام الحالي قد يحسب بها سعر برميل النفط بستين دولار

2022/03/29 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إن موازنة العام الحالي قد يحسب بها سعر برميل النفط بين 50 إلى 70 دولارا للبرميل.

وأشار صالح إلى أن هذا الأمر لم يحسم للآن، متوقعا أن يحتسب برميل النفط بستين دولارا، مرجحا أن تكون هذه الموازنة توسعية وأغلب الزيادات فيها ستصرف للتخصيصات الغذائية للتجارة ومشروع الأمن الغذائي إضافة لمنحة الـ100 الف التي تعتزم الحكومة توزيعها على عدد من الفئات.

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