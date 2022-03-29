جنايات بابل تحكم بالسجن الشديد 5 سنوات بحق محافظ بابل الأسبق

2022/03/29 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الشديد 5 سنوات بحق محافظ بابل الأسبق.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم )، ان "محكمة جنايات بابل الهيئة الثالثة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت حكماً بالسجن الشديد لخمس سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي وفق المادة 340 عن جريمة إلحاق الضرر بالمال العام".

واضاف ان "القرر جاء نتيجة قيامه بالتوقيع والمصادقة على محضر توزيع قطع أراضي عام 2019 بشكل غير أصولي ومخالف للقانون".

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