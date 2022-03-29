القوة الجوية تنفذ أربع ضربات دقيقة ومدمرة لأوكار داعش بكركوك

2022/03/29 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكنفذت طائرات القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، أربع ضربات لأوكار داعش في كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية أربع ضربات دقيقة ومدمرة لأوكار داعش الإرهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك ضمن قاطع اللواء الخامس والأربعين في قيادة الفرقة الآلية الثامنة".واضافت ان "قوة من اللواء آنفاً تحركت باتجاه مكان الضربات، لمعرفة الخسائر التي تكبدتها العناصر الإرهابية، إذ جرى العثور على جثة أحد الإرهابيين القتلى وما زالت عملية البحث مستمرة".

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