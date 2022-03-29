العراق يحصل مجدداً على إعفاء أميركي لمدة 120 يوماً لواردات الطاقة الإيرانية

2022/03/29 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

منحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اعفاء للعراق لمدة 120 يوماً من واردات الطاقة الإيرانية.

وسيتيح هذا الاعفاء استمرار استيراد الطاقة عبر الحدود من إيران دون فرض عقوبات، حيث تم تكثيف الجهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع بعض العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الولايات المتحدة منحت إعفاءً لمدة 120 يومًا للسماح للعراق بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران".

وجدد وزير الخارجية الامريكي الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في المعاملات المالية المتعلقة باستيراد الكهرباء من إيران.

ويتضمن الإعفاء قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية.

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