ماذا سيحصل اذا فشل البرلمان يوم غد الاربعاء في انتخاب رئيس الجمهورية؟

2022/03/29 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبير القانوني امير الدعمي اليوم الثلاثاء، عن مصير البرلمان في حال فشل بالتصويت على انتخابب رئيس الجمهورية في جلسته المقرر عقدها غدا الاربعاء،.وقال الدعمي لوكالة “ايرث نيوز” انه “في حالة انتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة يوم غد فانه من الاساس الخرق الدستوري حصل على اعتبار انه تم خرق المادة […]

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