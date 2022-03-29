مسرور برزاني: تطوير قطاع النفط والغاز يواجه

2022/03/29 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور برزاني، الثلاثاء، إن تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم "قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة".

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