امريكا تمنح العراق إعفاء جديدا لواردات الطاقة الإيرانية

2022/03/29 | 12:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية.

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