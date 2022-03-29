نائب بالاطار للتحالف الثلاثي: تنازلوا عن مشروعكم الخطير

2022/03/29 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود, الثلاثاء , التحالف الثلاثي الى التنازل عن مشروعهم الخطير والجلوس الى طاولة الحوار لفك الانسداد السياسي , محذرا من ازدياد وتعميق الازمة في حال تعنت الصدريين وحلفائهم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة […]

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