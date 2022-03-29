قبيل جلسة الغد.. ائتلاف المالكي يوجه رسالة للتحالف الثلاثي ويكشف عن عدد نواب تحالفه الجديد

2022/03/29 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في دولة القانون تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، بان نتائج جلسة يوم غدا البرلمانية محسومة سلفا.

وقال جدعان ي حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" موقف الاطار التنسيقي قوي وعززته نتائج جلسة يوم السبت الماضي في انه الثلث الضامن للعملية السياسية في البلاد"، مؤكدا ان "عدد نوابه مع حلفائه اقترب من 140 نائب وربما يصل يوم غدا الى نصف زائد واحد لثقة الكثير من النواب بمواقفه".

واضاف، ان" نتائج جلسة يوم غدا الخاصة بالتصويت على مرشح لرئاسة الجمهورية مضمونة سلفا في عدم قدرة التحالف الثلاثي تمريره مرشح البارزاني بسبب الثلث الضامن ما يستدعي على التحالف اعادة النظر في مواقفه".

واشار الى ان" هناك حالة تململ داخل التحالف الثلاثي ونتائج يوم غدا ستؤدي الى تسونامي انشقاقات تضربه حتما"، لافتا الى ان "رسالتنا للثلاثي بضرورة ان يضعوا صوب اعينهم المصلحة الوطنية وان نعالج الانسداد السياسي من خلال طاولة حوار توافقية تسهم في حل كل الاشكاليات".

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