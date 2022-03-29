2022/03/29 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بترديد "ذولة العيالة"..محتجون غاضبون يحتشدون أمام محطة كهرباء شط البصرة (فيديو)

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