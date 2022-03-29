الإمارات مُثقلة بالأرقام السلبية قبل مواجهة كوريا الحاسمة

2022/03/29 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنتظر المنتخب الإماراتي بكرة القدم، مباراة حاسمة أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.وسيدخل “الابيض” الإماراتي المباراة وذهنه مع مباراة العراق وسوريا، حيث يقف تأهل الإمارات لملحق المونديال على نتيجة مباراة منتخبنا الوطني في حال خسرت الإمارات مواجهة كوريا الجنوبية.ويقف المنتخب الإماراتي في المركز الثالث بترتيب المجموعة […]

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