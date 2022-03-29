جدل حفل الأوسكار يسلط الضوء على ما تعاني منه جادا زوجة ويل سميث

2022/03/29 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت معاناة الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث من تساقط شعرها جدلًا غير متوقع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد، بعدما أقدم زوجها الممثل الأمريكي ويل سميث على ضرب الممثل الكوميدي كريس روك ردًا على مزحة تناول فيها رأسها الحليق.

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