أوكرانيا.. قتلى بغارة روسية على مقر حكومي في ميكولايف

2022/03/29 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض، الثلاثاء، بعدما استهدفت غارة روسية مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس.

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