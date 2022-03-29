2022/03/29 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت اللجنة المالية النيابية،

الثلاثاء، وزير التجارة ووزير المالية

ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان صحفياليوم (29 آذار 2022)، إنه

"استضافت اللجنة المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستضيف ثلاثة وزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستضيف ثلاثة وزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).