القوة الجوية تغير على مواقع داعش في كركوك.. هذا ما دمرته

2022/03/29 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع ضربات مدمرة لأوكار عصابات داعش في بكركوك.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية اربع ضربات دقيقة ومدمرة لاوكار عصابات داعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك".

وتابع، "سنوافيكم بنتائج هذه العملية لاحقاً".

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