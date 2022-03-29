من بابل للنجف.. انتشار امني مكثف واجراءات مشددة عند سيطرات دخول المواطنين

2022/03/29 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، بانتشار امني مكثف إبتداءً من محافظة بابل والى النجف.وذكر المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “انتشار أمني مكثف من محافظة بابل لمداخل محافظة النجف اضافة الى إجراءات أمنية مشددة عند سيطرات دخول المواطنين للنجف” موضحا ان “الدخول على بطاقة السكن”.واضاف المصدر ان “تلك الاجراءات هي تحسبا لوجود نوايا بالتظاهر […]

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انتشار امني مكثف واجراءات مشددة عند سيطرات دخول المواطنين أولاً على ايرث نيوز.

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