القضاء الأعلى يصدر حكم الإعدام شنقًا بحق

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق "حسن طراد غليم" عن "جريمة خطف أحد المواطنين".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان (حسن طراد غليم) والذي اعترف بخطف أحد المواطنين وسرقة هواتفه ومبلغ مالي مع متهمين آخرين".

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وأضاف أنّ "الحكم بحق المدان يأتي استنادًا لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 421 /ج/ هـ منه".

وفي 12 شباط/فبراير، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال مسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيال وخطف في ميسان.

وقالت الخلية في بيان، إنّ "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".

وقتها، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "حسن طراد غليم" على صلة بحركة "عصائب أهل الحق"، لكنّ الأخيرة نفت علاقتها بالمتهم قائلة إنه "سبق أن أدعى المتهم علاقته بالحركة وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط/فبراير 2020".

وفي 5 شباط/فبراير الحالي أقدم مسلحون مجهولون على قتل القاضي أحمد فيصل المتخصص بملف مكافحة المخدرات على مقربة من 6 دوائر أمنية، يحيطها الحرّاس وكاميرات المراقبة، وفق معلومات حصرية لـ"ألتراعراق" كُشف عنها لأول مرّة، بعد ثلاثة اعتداءات مسلّحة على منزله، منذ تسنمه قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية قبل عامين.

عقب ذلك شهدت المحافظة سلسلة اغتيالات متبادلة بين أطراف على صلة بالتيار الصدري وحركة "عصائب أهل الحق".

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تفاصيل اعتقال "حسن غليم" في ميسان: مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف

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