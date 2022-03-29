في مباراة الأمل الأخير.. المنتخب الوطني يرفع شعار الفوز أمام سوريا

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرفع المنتخب العراقي شعار الفوز في مواجهة ،اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب السوري، لكسب بطاقة الملحق المشروطة بخسارة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتل أسود الرافدين، المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الإمارات، صاحبة الترتيب الثالث برصيد 9 نقاط.

ويأمل المنتخب العراقي وأنصاره، الحصول على بطاقة الملحق والتوجه صوب الدوحة، لملاقاة المنتخب الأسترالي، وذلك عبر الفوز على سوريا، وتعادل أو خسارة الشقيق الإماراتي الذي يمتلك 9 نقاط أمام المنتخب الكوري الجنوبي، الذي سيحاول التمسك بصدارة المجموعة الأولى رغم مطاردة وصيفه الإيراني الذي سيستقبل لبنان.

وتحقيق الفوز سيدفع أسود الرافدين للقفز عدة مراتب بتصنيف الفيفا الشهري، لاسيما وأن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشار إلى أن العراق وصل إلى 1340.76 نقطة، ووصل للمركز 71 في التصنيف الدولي والـ 7 آسيويا بعد فوزه الأخير على الإمارات 1-0 ، وسيكسب المزيد من النقاط في حال تجاوزه عقبة المنتخب السوري.

التشكيلة المتوقعة

سيعمل الجهاز الفني للمنتخب العراقي، على اتباع ذات الأسلوب التكتيكي ، الذي قاده للفوز على الإمارات، وتجديده في موقعة دبي، أمام المنتخب السوري، من خلال الاعتماد على جلال حسن للدفاع عن عرين الأسود، فيما سيلعب في خط الظهر الثلاثي أحمد إبراهيم، ومناف يونس، وعلي فائز، مع الظهيرين ضرغام إسماعيل على اليسار، وشيركو كريم في جهة اليمين.

وسيدفع المدير الفني عبد الغني شهد، بالثنائي سعد عبد الأمير وأمجد عطوان في منطقة الوسط، بينما على الأطراف يبدو حسين علي هو الأقرب للعب أساسيا، بعد مجهوداته الرائعة في اللقاء السابق، إضافة إلى مساهمته في هدف الفوز الثمين، وعلى اليسار قد يدخل جيستن ميرام بدلا من إبراهيم بايش، الذي أجاد الأدوار الدفاعية أكثر من تنشيط الشق الهجومي.

وسيقود أيمن حسين ، بنسبة كبيرة خط المقدمة، لإجادته للألعاب الهوائية واستغلال طوله الفارع في صنع الفارق.

حصيلة اللقاءات

سيكون لقاء اليوم بين العراق وسوريا رقم 30 في تاريخ اللقاءات التي جمعت المنتخبين بمختلف البطولات العربية والقارية والدولية، وحقق المنتخب العراقي الانتصار في 16 مواجهة، بينما فاز المنتخب السوري في 5 لقاءات، وحضر التعادل بـ 8 مناسبات سابقة.

وسجل المنتخب العراقي 40 هدفا في شباك سوريا، بينما نجح نسور قاسيون في إحراز 22 هدفا بالمرمى العراقي.

وأول مواجهة جمعت المنتخبين جرت في عام 1966 ضمن بطولة كأس العرب وانتهت لصالح العراق 2-1، وسجل هدفي العراق كوركيس إسماعيل، أما النتيجة الأكبر فكانت للعراق بنتيجة 4-0 واقيمت في بطولة كأس فلسطين التي جرت في تونس عام 1975.

المصدر: KOOORA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مباراة الأمل الأخير.. المنتخب الوطني يرفع شعار الفوز أمام سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مباراة الأمل الأخير.. المنتخب الوطني يرفع شعار الفوز أمام سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).