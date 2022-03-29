لعدم حمايته.. الديمقراطي الكردستاني يهدم مقر فرعه في بغداد

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

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الديمقراطي الكردستاني: قرار هدم الفرع يأتي في إطار الاحتجاج على عدم حماية المقر

منذ 17 ثانية

الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بتهديم مقر فرعه في بغداد

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