أردوغان لوفدي روسيا وأوكرانيا: السلام العادل في صالح الطرفين

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الثلاثاء، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جلسة تفاوضية بين الوفدين الروسي والأوكراني المنعقدة في قصر دولما بهتشه الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وأكد الرئيس التركي أن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في الرابع والعشرين من شباط الماضي ليست في صالح أحد، وأضاف أن تركيا التي كانت شاهدة على العديد من المآسي في منطقتها تسعى لعدم تكرار تلك المآسي شمال البحر الأسود.

وقال اردوغان، إنه يجب التعامل بإنصاف في المنابر الدولية كافة مع الطرفين الروسي والأوكراني عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما.

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