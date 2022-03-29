السامرائي: نرفض أي مخالفة قانونية من شأنها الإنحراف عن المسار الدستوري للبرلمان

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رفض رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أي مخالفة قانونية تجانب الدستور بخصوص مجلس النواب.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "نرفض أي مخالفة قانونية من شأنها الانحراف عن المسار الذي رسمه الدستور للمجلس بالسماح لحكومة تصريف الاعمال بإرسال القوانين".

وأضاف، انه "بدلاً من أن نمنح هذه الصلاحيات لها علينا أن ننتج حكومة من المجلس الجديد الذي انتخبه الشعب".

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