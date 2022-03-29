الحراس الأمنيون ينصبون السرادق لغلق بوابة حقل مجنون النفطي بالبصرة

2022/03/29 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نصب الحراس الأمنيون، اليوم الثلاثاء، السرادق لغلق بوابة حقل مجنون النفطي شمال محافظة البصرة.

يشار الى ان الحراس الامنيين تظاهروا اكثر من مرة امام بوابة حقل مجنون.

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