تحفظ دفاعي واعتماد على المرتدات.. التشكيل المتوقع لأسود الرافدين في موقعة سوريا

2022/03/29 | 13:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بأسلوب لعب مشابه لمواجهة الإمارات، سيدخل مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، مواجهة سوريا في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.وسيلعب شهد بتكتيك دفاعي متحفظ مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بخطة (5-4-1) وبتشكيل يتألف من: حراسة المرمى: جلال حسن.خط الدفاع: أحمد إبراهيم – مناف يونس – […]

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التشكيل المتوقع لأسود الرافدين في موقعة سوريا أولاً على ايرث نيوز.

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