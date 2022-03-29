مباحثات لرفع العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية

2022/03/29 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين ،اليوم الثلاثاء، جان اسلبورن وزير خارجية لكسمبورغ ، حيث وعد الأخير بمفاتحة الاتحاد الاوروبي لازالة العقوبات على الخطوط الجوية العراقية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن خلال مؤتمر صحفي مشترك ، إنه “تباحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي على الخطوط الجوية العراقية”، مبينا أن ” أنسيلبون وعد برفع هذه العقوبات”.

واضاف ان” الجانبين بحثا ايضاً موضوع الهجرة إلى اوروبا والحرب في أوكرانيا”، مؤكداً أن “إيقاف الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى جهود مكثفة من المجتمع الدولي”.

من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أنسيلبون أنه “سيسعى الى الغاء العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية، مضيفاً ان: “العلاقات مع العراق في تقدم ونأمل في تشكيل الحكومة الجديدة”.

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